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СБУ пришла с обысками в Полтавский горсовет

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Полтавская область, Вторник 24 января 2023 12:44
СБУ пришла с обысками в Полтавский горсовет Фото: СБУ пришла с обысками в Полтавский горсовет (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины сегодня, 24 января, пришли с обысками в Полтавский городской совет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Полтавщина" .

Сообщается, что правоохранители изъяли документацию, которая может свидетельствовать о противоправной деятельности со стороны городского головы Александра Мамая.

По информации издания, обыски касаются открытого в декабре уголовного производства по разглашению информации о новой воинской части.

Напомним, в конце декабря Мамаю вручили подозрение. Он обвиняется в том, что он мог несанкционированно распространять информацию о размещении украинских подразделений.

При этом вчера суд отказался отстранить Мамая от должности.

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Служба безопасности Украины Полтавская область
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