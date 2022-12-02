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СБУ прийшла з обшуками на об'єкти УПЦ МП у трьох областях (фото)

Фото: СБУ прийшла з обшуками на об'єкти УПЦ МП у трьох областях (t.me/SBUkr)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України проводить обшуки у храмах Московського патріархату у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Контррозвідувальні заходи відбуваються у:

  • Свято-Миколаївському чоловічому монастирі Хустської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті;
  • Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі;
  • скиті Свято-Анастасіївського ставропігійного жіночого монастиря (Житомирський район);
  • скиті Іверської ікони Божої Матері Чоповичського жіночого ставропігійного монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері (Житомирський район);
  • Рівненсько-Острозької єпархії, Городоцькому жіночому монастирі, Свято-Георгіївському подвір'ї, Храмі всіх Волинських Святих, Свято-Воскресенському храмі, Свято-Успенському храмі (Рівненська область).

"Враховуючи збройну агресію РФ, ці заходи проводяться в тому числі для запобігання використанню релігійних громад як осередку "російського світу" та захисту населення від провокацій та терористичних актів", - розповіли в СБУ.

Там додали, що за безпосередньою участю представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до звернення.

Фото: обшуки СБУ у храмах УПЦ МП (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, вчора правоохоронці перевірили ще один монастир Московського патріархату на Закарпатті. На території було знайдено пропагандистську та ксенофобську літературу.

Крім того, вчора РНБО під час засідання розглянула численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з Росією. Тепер уряд має підготувати законопроект, який унеможливить діяльність таких релігійних організацій у країні.

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Служба безпеки УкраїниУПЦ МП