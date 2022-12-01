Черниці прославляли "русскую землю". СБУ перевірила ще один монастир МП на Закарпатті

Правоохоронці перевірили ще один монастир Московського патріархату на Закарпатті. На території знайшли пропагандистську та ксенофобську літературу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Обшуки пройшли на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП). СБУ допитала понад 20 осіб, у тому числі з використанням поліграфа.

СБУ знайшли на території монастиря російську пропагандистську літературу, а також книжки ксенофобського змісту. У брошурах заперечувалося існування України і наголошувалося на "об'єднанні" РФ, Білорусі та нашої держави.

Попри заборону у монастирі під час молебнів прославляли російського патріарха Кирила, який "благословляв" російських солдатів убивати українців. Крім того, монастир навіть розробив пам'ятку з аргументами, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. За непокору погрожували "відсторонити від священства".

СБУ також виявила тексти пісень, в яких черниці прославляли "русскую землю" та закликали до "пробудження матушки-Руси".

Усі вилучені матеріали передали на експертизи.

Фото: СБУ провела обшуки у ще одному монастирі на Закарпатті (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомляла, що проводить обшуки в одному з монастирів Мукачівської єпархії на Закарпатті, аби перевірити, чи не використовують церкву як осередок "русского мира".

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