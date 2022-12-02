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СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в трех областях (фото)

Фото: СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в трех областях (t.me/SBUkr)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безопасности Украины проводит обыски в храмах Московского патриархата в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Контрразведывательные мероприятия проходят в:

  • Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье;
  • Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре;
  • ските Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);
  • ските Иверской иконы Божией Матери Чоповичского женского ставропигиального монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери (Житомирский район);
  • Ровенско-Острожской епархии, Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, Храме всех Волынских Святых, Свято-Воскресенском храме, Свято-Успенском храме (Ровенская область).

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - рассказали в СБУ.

Там добавили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Фото: обыски СБУ в храмах УПЦ МП (t.me/SBUkr)

Напомним, вчера правоохранители проверили еще один монастырь Московского патриархата на Закарпатье. На территории была найдена пропагандистская и ксенофобская литература.

Кроме того, вчера СНБО во время заседания рассмотрел многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с Россией. Теперь правительство должно подготовить законопроект, который исключит возможность деятельности таких религиозных организаций в стране.

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