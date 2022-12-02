СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в трех областях (фото)

Контрразведывательные мероприятия проходят в:

Свято-Николаевском мужском монастыре Хустской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье;

Свято-Анастасиевском ставропигиальном женском монастыре;

ските Свято-Анастасиевского ставропигиального женского монастыря (Житомирский район);

ските Иверской иконы Божией Матери Чоповичского женского ставропигиального монастыря в честь Афонской иконы Божией Матери (Житомирский район);

Ровенско-Острожской епархии, Городокском женском монастыре, Свято-Георгиевском подворье, Храме всех Волынских Святых, Свято-Воскресенском храме, Свято-Успенском храме (Ровенская область).

"Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - рассказали в СБУ.

Там добавили, что при непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению.

Фото: обыски СБУ в храмах УПЦ МП (t.me/SBUkr)