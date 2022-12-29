СБУ прийшла з обшуками на об'єкти УПЦ МП у Хмельницькій області: подробиці

Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на семи об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

В рамках заходів правоохоронці оглядають території об'єктів та здійснюють перевірку осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією в рамках системної роботи Служби безпеки України щодо протидії вибуховій діяльності російських спецслужб у нашій державі", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники СБУ провели низку обшуків у церквах УПЦ МП . Там знайшли російські паспорти, склади пропагандистської літератури та пропуски окупантів.

Також ми писали, що 19 грудня прикордонники затримали на в'їзді до Києва священика УПЦ Московського патріархату , який підтримував контакти із росіянами.

Пізніше КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .