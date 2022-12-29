СБУ прийшла з обшуками на об'єкти УПЦ МП у Хмельницькій області: подробиці
Співробітники Служби безпеки України проводять обшуки на семи об'єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .
Зокрема, обшуки відбуваються:
- єпархіальному управлінні Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Шепетівка);
- Різдво-Богородичному чоловічому монастирі (с. Городище Шепетівського р-ну);
- жіночому монастирі святої праведної Анни (м. Славута);
- храмі Свято-Різдво-Богородичного приходу (м. Славута);
- храмі Святих мучениць Віри, Надії, Любові та Софії (м.Шепетівка);
- соборі ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (м. Нетишин);
- Свято-Воскресенському храмі (смт. Віньківці).
"Заходи проводяться спільно з Національною поліцією в рамках системної роботи Служби безпеки України щодо протидії вибуховій діяльності російських спецслужб у нашій державі", - зазначили у відомстві.
В рамках заходів правоохоронці оглядають території об'єктів та здійснюють перевірку осіб, які, можливо, причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що співробітники СБУ провели низку обшуків у церквах УПЦ МП . Там знайшли російські паспорти, склади пропагандистської літератури та пропуски окупантів.
Також ми писали, що 19 грудня прикордонники затримали на в'їзді до Києва священика УПЦ Московського патріархату , який підтримував контакти із росіянами.
Пізніше КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ МП змінити назву.
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