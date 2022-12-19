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"Бендери нас усіх тут з'їдять". У Києві затримали священника Московського патріархату

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 16:00
"Бендери нас усіх тут з'їдять". У Києві затримали священника Московського патріархату Фото: у Києві затримали священника УПЦ МП, який підтримував контакти з росіянами (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Прикордонники затримали на в'їзді в Київ священника УПЦ Московського патріархату, який підтримував контакти з росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Священника, який сповідує антиукраїнську позицію, затримали під час перевірки автобуса, який прямував з Харкова. Ієрей Харківської єпархії заявив, що їде у Києво-Печерську лавру.

У телефоні священника виявили безліч російських номерів, листування проросійського спрямування та компрометуючі матеріали пропаганди.

У діалогах служитель церкви зневажливо ставиться до українців, називає "бандерівцями", а Росію - матушкою. Прикордонники опублікували декілька цитат з його листувань:

  • "…слыхал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!";
  • "…не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи";
  • "…вуйко з полонини реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся";
  • "…вскоре бендеры нас всех тут съедят или сдадут куда надо".

Прикордонники затримали священники та передали компетентним органам для прийняття відносно нього правового рішення.

Фото: у Києві затримали священника УПЦ МП, який підтримував контакти з росіянами (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ під час останніх обшуків в єпархіях УПЦ МП знайшла російські паспорти, склади пропагандистської літератури та перепустки окупантів.

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пограничная служба УПЦ МП
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