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СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в Хмельницкой области: подробности

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Хмельницкая область, Четверг 29 декабря 2022 11:32
СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в Хмельницкой области: подробности Фото: СБУ пришла с обысками на объекты УПЦ МП в Хмельницкой области (СБУ)
Автор: Руслан Гаращенко

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски на семи объектах УПЦ (МП) в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, обыски проходят:

  • епархиальном управлении Шепетовской епархии УПЦ и Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Шепетовка);
  • Рождество-Богородичном мужском монастыре (с. Городище Шепетовского р-на);
  • женском монастыре святой праведной Анны (г. Славута);
  • храме Свято-Рождество-Богородичного прихода (г. Славута);
  • храме Святых мучениц Веры, Надежды, Любви и Софии (г.Шепетовка);
  • соборе иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" (г. Нетишин);
  • Свято-Воскресенском храме (пгт. Виньковцы).

"Мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве", - отметили в ведомстве.

В рамках мероприятий правоохранители осматривают территории объектов и осуществляют проверку лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники СБУ провели ряд обысков в церквях УПЦ МП. Там нашли российские паспорта, склады пропагандистской литературы и пропуска оккупантов.

Также мы писали, что 19 декабря пограничники задержали на въезде в Киев священника УПЦ Московского патриархата, поддерживавшего контакты с россиянами.

Позже КСУ признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП поменять название.

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Служба безопасности Украины УПЦ МП Хмельницкая область
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