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СБУ прийшла з обшуками до Московського патріархату у Мукачеві

Фото: СБУ перевіряє монастирь Мукачівської єпархії МП (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Мукачівській єпархії УПЦ Московського патріархату проводять обшуки. Правоохоронці перевіряють, чи не використовували церкву як осередок "русского мира".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Співробітники СБУ разом з поліцією та Військовою службою правопорядку перевіряють один з монастирів Мукачівської єпархії на Закарпатті. Правоохоронці перевіряють територію та приміщення монастиря, а також осіб та їх причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

У СБУ пояснили, що обшуки проводяться для:

  • перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку "русского мира";
  • недопущення використання приміщень УПЦ для переховування росіян зберігання заборонених предметів тощо;
  • убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Фото: СБУ перевіряє монастирь Мукачівської єпархії МП (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно СБУ перевірила семінарії та єпархії УПЦ (МП) в Тернопільській та Івано-Франківській областях. Правоохоронці виявили пропагандистські матеріали та шеврони незаконних збройних формувань.

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Служба безпеки УкраїниМукачево