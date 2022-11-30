СБУ прийшла з обшуками до Московського патріархату у Мукачеві

У Мукачівській єпархії УПЦ Московського патріархату проводять обшуки. Правоохоронці перевіряють, чи не використовували церкву як осередок "русского мира".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Співробітники СБУ разом з поліцією та Військовою службою правопорядку перевіряють один з монастирів Мукачівської єпархії на Закарпатті. Правоохоронці перевіряють територію та приміщення монастиря, а також осіб та їх причетність до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.
У СБУ пояснили, що обшуки проводяться для:
Фото: СБУ перевіряє монастирь Мукачівської єпархії МП (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно СБУ перевірила семінарії та єпархії УПЦ (МП) в Тернопільській та Івано-Франківській областях. Правоохоронці виявили пропагандистські матеріали та шеврони незаконних збройних формувань.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.