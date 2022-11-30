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СБУ пришла с обысками в Московский патриархат в Мукачево

Фото: СБУ проверяет монастырь Мукачевской епархии МП (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Мукачевской епархии УПЦ Московского патриархата проводят обыски. Правоохранители проверяют, не использовали ли церковь как центр "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Сотрудники СБУ вместе с полицией и Военной службой правопорядка проверяют один из монастырей Мукачевской епархии на Закарпатье. Правоохранители проверяют территорию и помещения монастыря, а также лица и их причастность к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В СБУ объяснили, что обыски проводятся для:

  • проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";
  • недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства россиян, хранения запрещенных предметов и т.п.;
  • обезопасить населения от провокаций и террористических актов.

Фото: СБУ проверяет монастырь Мукачевской епархии МП (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ проверила семинарии и епархии УПЦ (МП) в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Правоохранители обнаружили пропагандистские материалы и шевроны незаконных вооруженных формирований.

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Служба безопасности УкраиныМукачево