СБУ пришла с обысками в Московский патриархат в Мукачево

Сотрудники СБУ вместе с полицией и Военной службой правопорядка проверяют один из монастырей Мукачевской епархии на Закарпатье. Правоохранители проверяют территорию и помещения монастыря, а также лица и их причастность к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В СБУ объяснили, что обыски проводятся для:

проверки данных о намерениях использования епархии как ячейки "русского мира";

недопущение использования помещений УПЦ для укрывательства россиян, хранения запрещенных предметов и т.п.;

обезопасить населения от провокаций и террористических актов.

Фото: СБУ проверяет монастырь Мукачевской епархии МП (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ проверила семинарии и епархии УПЦ (МП) в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Правоохранители обнаружили пропагандистские материалы и шевроны незаконных вооруженных формирований.

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