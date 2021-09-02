СБУ пришла с обысками в Полтавский горсовет: что известно

По предварительной информации, правоохранители задержали главу фракции "За будущее" в Полтавском горсовете Евгения Диканя. Также известно о ряде других должностных лиц, которые также фигурируют в деле.

Фото: СБУ проводит обыски в Полтавском городском совете (poltava.to)

Сотрудники СБУ пришли с обысками в кабинет мэра города Александра Мамая.

Дикань, со своей стороны, не знает причины обысков, однако, как отмечает издание, это связано с тем, что чиновник, якобы, вымогал взятку у предпринимателя за выдачу необходимых разрешительных документов по вопросам градостроительства и архитектуры.