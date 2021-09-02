RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

СБУ прийшла з обшуками в Полтавську міськраду: що відомо

Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ з Києва та Полтави прийшли з обшуками до Полтавської міської ради. Наразі відомо про затримання низки посадовців та слідчі дії у кабінеті головного архітектора міста Миколи Шевельова.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Полтавщина.

За попередньою інформацією, правоохоронці затримали голову фракції "За Майбутнє" у Полтавській міськраді Євгена Диканя. Також відомо про низку інших посадових осіб, які також фігурують у справі.

Фото: СБУ проводить обшуки в Полтавській міській раді (poltava.to)

Співробітники СБУ також прийшли з обшуками до кабінету міського голови міста Олександра Мамая.

Дикань, зі свого боку, не знає причини обшуків, однак, як зазначає видання, це пов’язано з тим, що посадовець, нібито, вимагав хабар у підприємця за видачу необхідних дозвільних документів з питань містобудування та архітектури.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПолтаваСлужба безпеки України