СБУ прийшла з обшуками в Полтавську міськраду: що відомо

За попередньою інформацією, правоохоронці затримали голову фракції "За Майбутнє" у Полтавській міськраді Євгена Диканя. Також відомо про низку інших посадових осіб, які також фігурують у справі.

Фото: СБУ проводить обшуки в Полтавській міській раді (poltava.to)

Співробітники СБУ також прийшли з обшуками до кабінету міського голови міста Олександра Мамая.

Дикань, зі свого боку, не знає причини обшуків, однак, як зазначає видання, це пов’язано з тим, що посадовець, нібито, вимагав хабар у підприємця за видачу необхідних дозвільних документів з питань містобудування та архітектури.