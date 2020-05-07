СБУ пришла с обысками к экс-главе налоговой Верланову

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у бывшего главы Налоговой службы Сергея Верланова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Facebook.

По его словам, сегодня сотрудники СБУ пришли в квартиру, в которой он проживает с супругой и дочерью.

"Что искали - не уточняли, но то, о чем, вероятно, пришли, не нашли. Буду информировать о ходе дела и защищать себя и свою семью", - отметил Верланов.

Напомним, 24 апреля Кабинет министров уволил Сергея Верланова с должности главы Государственной налоговой службы Украины. Он занимал эту должность с конца апреля 2019 года после того, как было принято решение о разделении Государственной фискальной службы.

Через пять дней правительство без конкурса назначило Алексея Любченко новым главой налоговой. Соответствующий порядок назначения на топ-должности был согласован на время карантина в Украине, после его завершения должны пройти классические конкурсы. На этой неделе Европейский союз выразил обеспокоенность и заявил, что надеется на временный характер таких назначений.