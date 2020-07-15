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СБУ пришла с обысками в Академию наук из-за застройки "Феофании"

Киев, Среда 15 июля 2020 18:30
СБУ пришла с обысками в Академию наук из-за застройки "Феофании"
Фото: Служба безопасности Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Суд арестовал переданную застройщику землю НАН

Служба безопасности Украины пришла с обысками в президиум Национальной академии наук (НАНУ) из-за застройки "Феофании". Чиновникам НАН инкриминируют незаконную передачу под застройку земли стоимостью свыше 300 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным СБУ, должностные лица НАНУ вопреки постановлению Кабинета министров и без согласования с бюро президиума Академии наук заключили с частными структурами договоры на строительство многоэтажек. Причем земля расположена вблизи парка "Феофания".

Организаторы схемы передали застройщику 24,5 гектара земли в постоянное пользование сроком на 49 лет. По договору после завершения работ застройщик мог выкупить участки.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства проводят обыски в президиуме НАН для извлечения документальных материалов, подтверждающих противоправную деятельность. Решением суда на эти земельные участки НАНУ наложен арест.

Фото: СБУ заинтересовалась застройкой "Феофании" (ssu.gov.ua)

Напомним, в июне вышло журналистское расследование, в котором говорилось о том, что руководство Института геологических наук НАН передало землю, перед этим зарегистрировав право собственности по процедуре свободных земель запаса; при этом данные участки уже несколько десятков лет имели положенные акты.

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