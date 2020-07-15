СБУ прийшла з обшуками в Академію наук через забудову "Феофанії"

Фото: Служба безпеки України (РБК-Україна)

Суд заарештував передану забудовнику землю НАН

Служба безпеки України прийшла з обшуками до президії Національної академії наук (НАНУ) через забудову "Феофанії". Чиновникам НАН інкримінують незаконну передачу під забудову землі вартістю понад 300 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

За даними СБУ, посадові особи НАНУ всупереч постанові Кабінету міністрів і без погодження з бюро президії Академії наук уклали з приватними структурами договори на будівництво багатоповерхівок. Причому земля розташована поблизу парку "Феофанія".

Організатори схеми передали забудовнику 24,5 га землі в постійне користування терміном на 49 років. За договором після завершення робіт забудовник міг викупити ділянки.

Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження проводять обшуки в президії НАН для отримання документальних матеріалів, що підтверджують протиправну діяльність. Рішенням суду на ці земельні ділянки НАНУ накладено арешт.

Фото: СБУ зацікавилася забудовою "Феофанії" (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в червні вийшло журналістське розслідування, в якому йшлося про те, що керівництво Інституту геологічних наук НАН передало землю, перед цим зареєструвавши право власності за процедурою вільних земель запасу; при цьому дані ділянки вже декілька десятків років мали належні акти.