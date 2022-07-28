СБУ прикрыла схему легализации диверсантов из России в Украине

Согласно данным правоохранителей, бывший налоговик из Донецка решил организовать схему легализации иностранцев за деньги. Используя свои связи в правоохранительной, системе мужчина в Харькове торговал документами по 4 тысячи долларов за паспорт.

Во время следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ зафиксировали транш в размере трех тысяч долларов в качестве предоплаты. Как обнаружили правоохранители, заказчиком паспорта оказался гражданин России, осуществлявший разведывательно-подрывную деятельность. Украинские документы ему были нужны для конспирации и легализации на территории Украины.

Производителя фальшивых паспортов задержали с поличным. Теперь мужчине готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Принятие предложения или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства".

Гражданина России также проверяют в Службе безопасности Украины.