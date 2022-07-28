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СБУ прикрила схему легалізації диверсантів із Росії в Україні

Фото: СБУ виявила схему легалізації російських диверсантів (ssu.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Служба безпеки України виявила групу людей, які видавали українські паспорти іноземцям за гроші. Серед потенційних клієнтів виявили та російських диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Згідно з даними правоохоронців, колишній податківець з Донецька вирішив організувати схему легалізації іноземців за гроші. Використовуючи свої зв'язки у правоохоронній системі, чоловік у Харкові торгував документами по 4 тисячі доларів за паспорт.

Під час слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ зафіксували транш у розмірі трьох тисяч доларів у якості передоплати. Як виявили правоохоронці, замовником паспорта виявився громадянин Росії, який здійснював розвідувально-підривну діяльність. Українські документи йому були потрібні для конспірації та легалізації на території України.

Виробника фальшивих паспортів затримали на гарячому. Тепер чоловіку готується повідомлення про підозру у вчинені злочину передбаченого статтею "Прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави".

Громадянина Росії також перевіряють у Службі безпеки України.

Нагадаємо, що раніше правоохоронці затримали колишнього очільника СБУ в Автономній республіці Крим. Йому інкримінують вчинення державної зради, а суд помістив його у СІЗО.

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