СБУ причетна до нічних вибухів на "виборчій дільниці" у Бердянську, - джерела

Вибухи на "виборчій дільниці" у Бердянську, які пролунали сьогодні вночі, є результатом роботи Служби безпеки України.
Про це РБК-Україна повідомили джерела у СБУ.
Джерела нагадують, що вибухи пролунали на території муніципального ліцею, де росіяни хотіли проводити так звані "вибори".
"Голосування" мало розпочатися 8 вересня, але "виборчу дільницю" так і не відкрили.
"За цими вибухами знову стоїть СБУ", - наголошують джерела.
За їхньою інформацією, тепер росіяни істерично думають про захист від нових можливих вибухів. На перехопленні, яке наведено нижче, можна почути відповідний інструктаж від одного з керівників окупаційного "МВС" у Запорізькій області.
Нагадаємо, 8 вересня вночі у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи.
Як пізніше уточнив мер Мелітополя Іван Федоров, вибухи лунали на території ліцею, де росіяни обладнали "виборчу дільницю".
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