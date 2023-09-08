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СБУ причастна к ночным взрывам на "избирательном участке" в Бердянске, - источники

Иллюстративное фото: СБУ причастна к ночным взрывам на "избирательном участке" в Бердянске (facebook.com/SecurSecUkraine)
Автор: Иван Носальский

Взрывы на "избирательном участке" в Бердянске, которые прогремели сегодня ночью, являются результатом работы Службы безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Источники напоминают, что взрывы прозвучали на территории муниципального лицея, где россияне хотели проводить так называемые "выборы". 

"Голосование" должно было начаться 8 сентября, но "избирательный участок" так и не открыли. 

"За этими взрывами снова стоит СБУ", - отмечают источники. 

По их информации, теперь россияне истерично думают о защите от новых возможных взрывов. На перехвате, который приведен ниже, можно услышать соответствующий инструктаж от одного из руководителей оккупационного "МВД" в Запорожской области.

 

Что предшествовало

Напомним, 8 сентября ночью во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы. 

Как позже уточнил мэр Мелитополя Иван Федоров, взрывы гремели на территории лицея, где россияне оборудовали "избирательный участок"

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