СБУ пресекла незаконный вывоз из Украины золотых изделий Скифского периода

По предварительным данным, нелегальную переправку золотых ювелирных украшений обеспечивал посредник. Он действовал по заказу клиентов Европы. Для их вывоза из Украины был нанят курьер, который должен был пересечь украинскую границу в пункте пропуска "Ягодин".

Во время досмотра оперативники СБУ обнаружили в его личных вещах скрытые от таможенного контроля 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны - они составляют культурную и историческую ценность для Украины.

Изъятые золотые украшения будут направлены на экспертизу. По ее результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ пресекла контрабанду золотых артефактов Скифского периода (ssu.gov.ua)