СБУ припинила незаконне вивезення з України золотих виробів скіфського періоду

За попередніми даними, нелегальне переправлення золотих ювелірних прикрас забезпечував посередник. Він діяв на замовлення клієнтів Європи. Для їх вивезення з України був найнятий кур'єр, який мав перетнути український кордон у пункті пропуску "Ягодин".

Під час огляду оперативники СБУ виявили в його особистих речах приховані від митного контролю 11 підвісок часів скіфської епохи, виготовлених з жовтого і білого золота.

За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби унікальні - вони становлять культурну та історичну цінність для України.

Вилучені золоті прикраси будуть направлені на експертизу. За її результатами фігурантам планується повідомити про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ припинила контрабанду золотих артефактів скіфського періоду (ssu.gov.ua)