СБУ предупреждает о попытке дискредитации силовых ведомств перед выборами

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о подготовке очередного информационного вброса накануне выборов 2019, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ и МВД. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Как отмечается, подтверждением фейковости документов является их несоответствие формам, утвержденным в СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки, которые содержат грамматические и стилистические ошибки.

СБУ призвала проверять информацию перед ее обнародованием.

Ранее в СБУ заявили, что российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова накануне выборов президента. По данным следствия, российские спецслужбы завербовали жителя Харькова для выполнения теракта на одной из станций метро. Предполагается, что взрыв должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации в преддверии президентских выборов. Они предоставили инструкции по подготовке теракта и выплатили 15 тыс. долларов.

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) на подготовке кибератак во время выборов 2019 разоблачили группировку хакеров в Черниговской области. Правоохранители установили, что местный житель вместе с сообщниками из РФ осуществляли поражение автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов.