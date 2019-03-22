СБУ попереджає про спробу дискредитації силових відомств перед виборами

Служба безпеки України (СБУ) заявила про підготовку чергового інформаційного вкиду напередодні виборів 2019, який буде стосуватися начебто листування між керівництвом СБУ та МВС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Як зазначається, підтвердженням фейковості документів є їх невідповідність формам, затвердженим у СБУ, інструкції з порядку організації секретного діловодства, внутрішньовідомчим наказам та загальноприйнятним нормам офіційного листування, які містять граматичні та стилістичні помилки.

СБУ закликала перевіряти інформацію перед її оприлюдненням.

Раніше у СБУ заявили, що російські спецслужби готували теракт у метро Харкова напередодні виборів президента. За даними слідства, російські спецслужби завербували жителя Харкова для виконання теракту на одній зі станцій метро. Передбачається, що вибух мав призвести до численних жертв і дестабілізації напередодні президентських виборів. Вони надали інструкції по підготовці теракту і виплатили 15 тис. доларів.

РБК-Украъна писало, що співробітники Служби безпеки України (СБУ) на підготовці кібератак під час виборів 2019 викрили угруповання хакерів у Чернігівській області. Правоохоронці встановили, що місцевий житель разом із спільниками з РФ здійснювали ураження автоматизованих систем органів державної влади для їх компрометації під час підготовки та проведення виборів.