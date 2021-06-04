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СБУ предупредила ввоз в Украину химикатов из России, произведенных на заводе из списка санкций СНБО

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла попытку ввоза более 20 тонн метилового эфира уксусной кислоты. Его произвели на одном из российских предприятий, к которому применены экономические и ограничительные санкции СНБО.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что химрастворитель организаторы уже переправляли в адрес одного из отечественных предприятий в Луганской области. Во время проверки оперативной информации и таможенных документов правоохранители установили, что за последний месяц этот товар дельцы уже пытались ввезти в Украину. Его отправили обратно в Россию.

Злоумышленники вновь попытались ввезти жидкость уже якобы от другого производителя. Вместо санкционного российского завода в документах было указано Московское производственное предприятие, на которое экономические и другие ограничительные санкции не распространяются.

Сейчас цистерна с метилацетатом изъята.

Напомним, СБУ разоблачила одно из предприятий Николаевской области на нанесении государству убытков более 280 млн гривен. Его владельцем является Араик Амирханян, который находится под санкциями СНБО и в розыске.

Ранее сообщалось, что СБУ изъял контрабандных химикатов на 25 млн гривен.

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