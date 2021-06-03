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Предприятие фигуранта санкций СНБО нанесло государству ущерб на 280 млн гривен, - СБУ

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Николаевская область, Четверг 03 июня 2021 17:57
Предприятие фигуранта санкций СНБО нанесло государству ущерб на 280 млн гривен, - СБУ Фото: Араик Амирханян (odessamedia.net)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила одно из предприятий Николаевской области в нанесении государству ущерба более чем 280 млн гривен. Его владельцем является Араик Амирханян, который находится под санкциями РЕБО и в розыске.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководство карьера в течение 2-х лет незаконно добывало гранит после завершения действия соответствующих государственных лицензий. Злоумышленники действовали с нарушением правил использования недр, что также создавало опасность для окружающей среды.

Сообщается, что в рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков и изъяли документацию, подтверждающую незаконную разработку недр.

Сейчас решается вопрос об аресте спецтехники, задействованной в добыче.

Отмечается, что руководителю спецкарьера, главному инженеру и сотруднику общества сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, что Украина впервые ввела персональные санкции против топ-10 лиц украинской контрабанды.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский забрал гражданство в трех украинцев. Речь идет о Вадиме Альперина, Александра Еримичука, а также Араик Амирханяна.

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