СБУ попередила ввезення в Україну хімікатів із Росії, вироблених на заводі із списку санкцій РНБО

Служба безпеки України (СБУ) попередила спробу ввезення понад 20 тонн метилового ефіру оцтової кислоти. Його виробили на одному з російських підприємств, до якого застосовані економічні та обмежувальні санкції РНБО.

Співробітники спецслужби встановили, що хімрозчинник організатори вже переправляли на адресу одного з вітчизняних підприємств у Луганській області. Під час перевірки оперативної інформації та митних документів правоохоронці встановили, що за останній місяць цей товар ділки вже намагалися ввезти в Україну. Його відправили назад в Росію.

Ділки знов спробували ввезти рідину вже нібито від іншого виробника. Замість санкційного російського заводу в документах було вказано московське виробниче підприємство, на яке економічні та інші обмежувальні санкції РНБО не поширюються.

Наразі цистерну з метилацетатом вилучено.