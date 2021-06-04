СБУ попередила ввезення в Україну хімікатів із Росії, вироблених на заводі із списку санкцій РНБО

Служба безпеки України (СБУ) попередила спробу ввезення понад 20 тонн метилового ефіру оцтової кислоти. Його виробили на одному з російських підприємств, до якого застосовані економічні та обмежувальні санкції РНБО.
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Співробітники спецслужби встановили, що хімрозчинник організатори вже переправляли на адресу одного з вітчизняних підприємств у Луганській області. Під час перевірки оперативної інформації та митних документів правоохоронці встановили, що за останній місяць цей товар ділки вже намагалися ввезти в Україну. Його відправили назад в Росію.
Ділки знов спробували ввезти рідину вже нібито від іншого виробника. Замість санкційного російського заводу в документах було вказано московське виробниче підприємство, на яке економічні та інші обмежувальні санкції РНБО не поширюються.
Наразі цистерну з метилацетатом вилучено.
Нагадаємо, СБУ викрила одне з підприємств Миколаївської області на завданні державі збитків на понад 280 млн гривень. Його власником є Араїк Амірханян, який знаходиться під санкціями РНБО і у розшуку.
Раніше повідомлялося, що СБУ вилучила контрабандних хімікатів на 25 млн гривень.