СБУ предупредила теракт в Харькове

Женщина пыталась совершить теракт в Харькове возле памятника воинам УПА

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) предупредили заказанный спецслужбами Российской Федерации (РФ) теракт в Харькове. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предупредили в Харькове террористический акт возле памятника воинам УПА, заказанный спецслужбами страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, российские кураторы планировали использовать участников так называемой военно-политической группы "Харьковское движение сопротивления" для осуществления ряда терактов на территории региона. Члены указанной группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов патриотических организаций и транспорта, а также на распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского характера.

Сообщается, спецслужбы РФ с апреля 2018 года возобновили финансирование указанной группы для проведения терактов в Харькове.

"Одна из участниц группы получила от российских кураторов задачу взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу во время закладки взрывчатки под памятный знак. В ходе санкционированных следственных действий по месту проживания участницы группы правоохранители изъяли символику террористических организаций "Д/ЛНР", - говорится в сообщении.

В настоящее время женщине объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предупредили в Харькове... Опубликовано Служба безопасности Украины Суббота, 23 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом изъяли арсенал оружия и боеприпасов.