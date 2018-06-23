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Интервью

В Киевской области обнаружили арсенал оружия и боеприпасов

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 14:50
Фото: изъятые боеприпасы (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые боеприпасы (ssu.gov.ua)

Тайник находился в лесопосадке в Бориспольском районе

В Киевской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили арсенал оружия и боеприпасов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по противодействию незаконному обороту оружия и предупреждения террористически-диверсионной деятельности обнаружили в Киевской области арсенал тяжелого оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тайник находился в лесопосадке в Бориспольском районе Киевской области, вблизи схрона сотрудники СБУ обнаружили пометки, которые помогли бы злоумышленникам найти место тайника.

 

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по противодействию незаконному обороту оружия и предупреждения...

Опубликовано Служба безопасности Украины Суббота, 23 июня 2018 г.

Правоохранители изъяли из тайника 12 гранат РГД-5, одну гранату РГО, 66 гранатоментих выстрелов к подствольному гранатомету, три гранатомета РПГ-22, пятнадцать РПГ-7, один РПГ-18, 17 мин 76-го калибра, патроны различного калибра, два запала к УЗРГМ, 20 маршевых двигателей к ручному гранатомету РПГ-7, шесть сорока миллиметровых освещаемых патронов и один сигнальный патрон.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе ООС на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами.

В Днепре СБУ разоблачила незаконную схему использования земли структурами экс-нардепа от "Партии регионов" В районе ООС на Донбассе пограничники обнаружили тайник с боеприпасами
Теги публикации: Служба безопасности Украины, Киевская область, боеприпасы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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