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СБУ попередила теракт у Харкові

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 14:56
Фото: СБУ попередила теракт у Харкові (ssu.gov.ua)
Фото: СБУ попередила теракт у Харкові (ssu.gov.ua)

Жінка намагалася здійснити теракт у Харкові біля пам’ятника воїнам УПА

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) попередили замовлений спецслужбами Російської Федерації (РФ) теракт у Харкові. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

"Співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури попередили у Харкові терористичний акт біля пам’ятника воїнам УПА, замовлений спецслужбами країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російські куратори планували використати учасників так званої військово-політичної групи "Харьковское движение сопротивления" для здійснення низки терактів на території регіону. Члени вказаної групи спеціалізувались на підриві національних пам’ятників, офісів патріотичних організацій та транспорту, а також на розповсюдженні серед мешканців Харкова матеріалів антиукраїнського характеру. 

Повідомляється, спецслужби РФ з квітня 2018 року відновили фінансування вказаної групи для проведення терактів у Харкові.

"Одна із учасниць групи отримала від російських кураторів завдання підірвати пам’ятник воїнам УПА за допомогою саморобного вибухового пристрою. Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час закладання вибухівки під пам’ятний знак. У ході санкціонованих слідчих дій за місцем проживання учасниці групи правоохоронці вилучили символіку терористичних організацій "Д/ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Наразі жінці оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України.

 

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури попередили у Харкові...

Опубліковано Служба безпеки України Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом вилучили арсенал зброї та боєприпасів.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Харків, Теракт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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