UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ предупредила о популярных Telegram-каналах, которые финансируются Россией: список

Фото: СБУ предупредила о популярных Telegram-канале, которые финансируются Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины предупредила о популярных среди украинцев Telegram-каналах, которые финансируются Россией для распространения "зрады" и расшатывания общества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ призывают избегать эти Telegram-каналы и не доверять информации, которую они распространяют, поскольку это часть информационной войны против Украины.

"Также отмечаем, что ряд этих каналов для собственной раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах. Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством",- пишет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ предупредила о популярных Telegram-канале, которые финансируются Россией (spravdi.gov.ua)

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаРоссийская Федерация