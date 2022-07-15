СБУ предупредила о популярных Telegram-каналах, которые финансируются Россией: список

Служба безопасности Украины предупредила о популярных среди украинцев Telegram-каналах, которые финансируются Россией для распространения "зрады" и расшатывания общества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В СБУ призывают избегать эти Telegram-каналы и не доверять информации, которую они распространяют, поскольку это часть информационной войны против Украины.

"Также отмечаем, что ряд этих каналов для собственной раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах. Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством",- пишет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ предупредила о популярных Telegram-канале, которые финансируются Россией (spravdi.gov.ua)