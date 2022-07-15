RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ попередила про популярні Telegram-канали, які фінансуються Росією: список

Фото: СБУ попередила про популярні Telegram-канал, які фінансуються Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України попередила про популярні серед українців Telegram-канали, які фінансуються Росією для поширення "зради" й розхитування суспільства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

В СБУ закликають уникати ці Telegram-канали й не довіряти інформації, яку вони поширюють, оскільки це частина інформаційної війни проти України.

"Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства", - пише пресслужба СБУ.

Фото: СБУ попередила про популярні Telegram-канал, які фінансуються Росією (spravdi.gov.ua)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська Федерація