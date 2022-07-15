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СБУ попередила про популярні Telegram-канали, які фінансуються Росією: список

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П'ятниця 15 липня 2022 14:54
СБУ попередила про популярні Telegram-канали, які фінансуються Росією: список Фото: СБУ попередила про популярні Telegram-канал, які фінансуються Росією (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України попередила про популярні серед українців Telegram-канали, які фінансуються Росією для поширення "зради" й розхитування суспільства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

В СБУ закликають уникати ці Telegram-канали й не довіряти інформації, яку вони поширюють, оскільки це частина інформаційної війни проти України.

"Також відзначаємо, що низка цих каналів для власної розкрутки замовляє рекламу в українських пабліках. Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства", - пише пресслужба СБУ.

Фото: СБУ попередила про популярні Telegram-канал, які фінансуються Росією (spravdi.gov.ua)

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