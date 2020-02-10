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СБУ предотвратила заказное убийство общественного активиста

Новости » Происшествия     10.02.2020 - 19:02
СБУ предотвратила заказное убийство общественного активиста
Фото: задержание организатора и исполнителя убийства (ssu.gov.ua)

Активист выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов

Служба безопасности Украины предупредила заказное убийство представителя общественной организации, который публично выступал против незаконной добычи янтаря и вырубки лесов в Ровенской и Житомирской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Организатор преступления - ранее судимый житель Ровно. По информации СБУ, он "заказал" местного активиста, который противодействовал разворовыванию природных ресурсов в Ровенской и Житомирской областях.

"Правоохранители установили, что активист своей гражданской позицией мешал злоумышленнику наладить сделки по нелегальной добыче янтаря и вырубке лесов. К теневому бизнесу фигурант дела планировал привлечь аффилированные структуры, а также представителей криминальных кругов", - сообщили в СБУ.

Заказчик сначала собирал информацию о потенциальной жертве, после чего передал киллеру гранатомет РПГ-18 и две боевые гранаты. Для предупреждения убийства правоохранители осуществили имитирование обстановки преступления.

Задержали обоих в Ровно во время отчета киллера перед организатором. Злоумышленникам сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном на заказ. Им грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, ранее в Хмельницком правоохранители предотвратили заказное убийство местного предпринимателя, которое организовала его бывшая жена.

Также РБК-Украина сообщало, что Службы безопасности Грузии и Украины предотвратили заказное убийство двух граждан Грузии.

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