ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Хмельницком предотвратили заказное убийство предпринимателя

Новости » Происшествия     07.02.2020 - 15:51
В Хмельницком предотвратили заказное убийство предпринимателя
Фото: задержание организатора убийства (mvs.gov.ua)

Организатором убийства оказалась бывшая жена предпринимателя

В Хмельницком правоохранители предотвратили заказное убийство местного предпринимателя, которое организовала его бывшая жена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство внутренних дел.

Как установили правоохранители, жительница Ровно в декабре прошлого года решила заказать убийство бывшего мужа с целью сохранения немалых средств во время распределения общего имущества. Получив заранее информацию о возможном преступлении, правоохранители провели спецоперацию по инсценировке убийства предпринимателя.

Отмечается, что спецоперация проходила в строжайшей тайне и под контролем правоохранителей. Заказчицу убийства задержали во время передачи исполнителю преступления 4,5 тысяч долларов.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по факту подготовки заказного убийства из корыстных побуждений. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрании ей меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранителям удалось предотвратить заказное убийство гражданина одной из стран Европейского союза. Гражданка соседней страны, которая учится в одном из учебных заведений Ивано-Франковска, предлагала 4,3 тысячи долларов за совершение убийства бывшего мужа.

Также РБК-Украина писало, что СБУ и грузинская спецслужба предотвратили заказное убийство двух граждан Грузии. Убийство было спланировано именно на территории Украины, а жертвами преступников должны были стать братья Георгий и Давид Пеикришвили, которые известны в Тбилиси связями с резонансными уголовными инцидентами.

Во Франции убили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова Организатора убийства Окуевой лишили украинского гражданства
Новости Украины Хмельницкийпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь