СБУ попередила замовне вбивство громадського активіста

Фото: затримання організатора та виконавця вбивства (ssu.gov.ua)

Активіст виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів

Служба безпеки України попередила замовне вбивство представника громадської організації, який публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській і Житомирській областях. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Організатор злочину - раніше судимий мешканець Рівного. За інформацією СБУ, він "замовив" місцевого активіста, який протидіяв розкраданню природних ресурсів у Рівненській і Житомирській областях.

"Правоохоронці встановили, що активіст через свою громадянську позицію заважав зловмиснику налагодити оборудки з нелегального видобування бурштину та вирубування лісів. До тіньового бізнесу фігурант справи планував залучити афілійовані структури, а також представників кримінальних кіл", - повідомили у СБУ.

Замовник спочатку збирав інформацію про потенційну жертву, після чого передав кілеру гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Для попередження вбивства правоохоронці здійснили імітування обстановки злочину.

Затримали обох у Рівному під час звітування кілера перед організатором. Зловмисникам повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення. Їм загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому правоохоронці запобігли замовному вбивству місцевого підприємця, яке організувала його колишня дружина.

Також РБК-Україна повідомляло, що Служби безпеки Грузії і України запобігли замовному вбивству двох громадян Грузії.