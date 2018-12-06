Из Украины пытались вывезти комплектующие к военным самолетам, - СБУ

Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

На отремонтированном самолете пытались вывезти комплектующие на 100 тысяч долларов

Служба безопасности Украины предотвратила вывоз комплектующих к военным самолетам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз СБУ.

Контрразведка СБУ установила, что в ноябре на одном из украинских авиаремонтных предприятий отремонтировали транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из африканских стран. По версии следствия, группа дельцов планировала вывезти на нем товары военного назначения - комплектующие к авиатехнике.

"Во время углубленного таможенного осмотра судна в день вылета правоохранители обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более 100 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что контрабанду пытались выдать за груз гражданского назначения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ в ходе обысков в зданиях УПЦ Московского патриархата изъяла материалы, которые разжигают религиозную рознь.

Также стало известно, что СБУ предотвратила кибератаку на украинские суды со стороны Российской Федерации.