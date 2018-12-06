Из Украины пытались вывезти комплектующие к военным самолетам, - СБУ

На отремонтированном самолете пытались вывезти комплектующие на 100 тысяч долларов
Служба безопасности Украины предотвратила вывоз комплектующих к военным самолетам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз СБУ.
Контрразведка СБУ установила, что в ноябре на одном из украинских авиаремонтных предприятий отремонтировали транспортный самолет Ил-76 по заказу одной из африканских стран. По версии следствия, группа дельцов планировала вывезти на нем товары военного назначения - комплектующие к авиатехнике.
"Во время углубленного таможенного осмотра судна в день вылета правоохранители обнаружили партию контрабандных комплектующих общей стоимостью более 100 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Также сообщалось, что контрабанду пытались выдать за груз гражданского назначения.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ в ходе обысков в зданиях УПЦ Московского патриархата изъяла материалы, которые разжигают религиозную рознь.
Также стало известно, что СБУ предотвратила кибератаку на украинские суды со стороны Российской Федерации.