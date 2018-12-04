СБУ предотвратила кибератаку на украинские суды со стороны РФ

Фото: кибератака (Pixabey)

Кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов

Сотрудники СБУ предотвратили попытку спецслужб Российской Федерации провести масштабную кибератаку на информационно-телекоммуникационные системы Судебной власти Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов.

"После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации", - говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что вирусная программа соединялась с контрольно-командных серверов, которые имеют, в частности, российские IP-адреса. По заключению специалистов, замысел спецслужб РФ заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины.

Отметим, ранне в ЦИК собщали, что во время выборов в Украине не исключены как кибератаки, так и гибридные атаки на Центральную избирательную комиссию.

Добавим также, что глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине перед выборами.