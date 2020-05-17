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СБУ открыла производство по делу земельных махинаций от имени "Ашан-Украина" 

Новости » Общество     17.05.2020 - 15:11
СБУ открыла производство по делу земельных махинаций от имени "Ашан-Украина" 
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Осипенко вызвали на допрос в совершении земельных махинаций в Одесской области

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство, в рамках которого вызвала на допрос Сергея Осипенко, обвиненного ранее в совершении земельных махинаций в Одесской области и в Киеве от имени компании "Ашан-Украина". Об этом сообщает УНИАН, передает РБК-Украина.

Как сообщает издание, уголовное производство открыто по статье 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Осипенко вызвали на допрос в главное управление СБУ в Киевской области на 20 мая. По информации издания, Осипенко на данный момент находится за границей, поэтому правоохранители в случае его неявки на допрос рассматривают вариант объявления его в розыск.

Напомним, ранее сообщалось, что ООО "Пелучо" обратилось к главе государства и в правоохранительные органы относительно противоправных действий Сергея Осипенко. Речь идет о манипуляциях с целью отстранить законных владельцев от права пользования землей в Одесской области.

Кроме того, ООО "Пелучо" в результате проведения аукциона по продаже арестованного имущества в рамках уголовного производства приобрело три земельных участка общей площадью 27 га в селе Мизикевича Овидиопольского района Одесской области, однако столкнулось со схемой, в результате которой теперь вынуждено бороться за свое законно купленное имущество.

Автор: Виталий Мельник

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