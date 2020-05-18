СБУ запобігла виведенню ділянок землі на 800 млн гривень із власності Києва

Фото: Служба безпеки України (РБК-Україна)

Зловмисники намагалися привласнити 400 гектарів землі

Служба безпеки України запобігла виведенню ділянок землі на 800 мільйонів гривень з комунальної власності Київської міської громади. Ділянки розташовані в Оболонському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, зловмисники намагалися привласнити 400 гектарів землі.

"Група зловмисників через низку незаконних операцій планувала вивести з власності столичної громади 24 земельних ділянки. Вони намагалися узаконити операцію через перепродаж землі "третім" особам. Ділянки розташовані в Оболонському, Дніпровському та Дарницькому районах Києва... Шевченківським районним судом Києва накладено арешт на земельні ділянки орієнтовною оціночною вартістю - 800 мільйонів гривень. Таким чином, заблокована можлива перереєстрація або перепродаж зловмисниками комунальної землі", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що даній "операції" могли сприяти посадові особи органів державної влади. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше СБУ відкрила провадження у справі земельних махінацій від імені "Ашан-Україна". Кримінальне провадження відкрито за статтею 191 Кримінального кодексу України "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Також РБК-Україна писало, що НАЗК отримає доступ до бази даних з нерухомістю для перевірки декларацій посадових осіб. Агентство зможе звіряти вартість об'єкта нерухомості, зазначену суб'єктом декларування, з оціночною вартістю, зазначеною в базі

Автор: Максим Зайченко