СБУ предотвратила утечку данных об обороне Киева и обезвредила сеть российских агентов

Правоохранители предотвратили утечку информации об обороне Киева. Силовики ликвидировали российского агента, который собирал данные в столице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Российский шпион в Киеве собирал разведданные об обороне столицы и дислокации воинских подразделений. Досудебное расследование по данному делу завершено.
Также в Киевской области СБУ задержала предательницу, которая передавала российским войскам адреса участников АТО и бойцов теробороны в поселке Ворзель. Она вместе с оккупантами обворовывала дома местных жителей.
В Одесской области ликвидировали сеть российских интернет-агентов. Пять шпионов "разгоняли" через соцсети деструктивные сообщения.
Кроме того, СБУ в Луганской области разоблачила руководителя одного из крупнейших государственных агрохолдингов, который сотрудничал с оккупантами. Ему сообщили подозрение.
Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла уже более тысячи уголовных дел против коллаборантов и предателей.
Напомним, СБУ разоблачила помощника народного депутата, который в течение восьми лет сотрудничал с российскими спецслужбами.
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