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СБУ предотвратила утечку данных об обороне Киева и обезвредила сеть российских агентов

Фото: СБУ предотвратила утечку данных об обороне столицы (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители предотвратили утечку информации об обороне Киева. Силовики ликвидировали российского агента, который собирал данные в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Российский шпион в Киеве собирал разведданные об обороне столицы и дислокации воинских подразделений. Досудебное расследование по данному делу завершено.

Также в Киевской области СБУ задержала предательницу, которая передавала российским войскам адреса участников АТО и бойцов теробороны в поселке Ворзель. Она вместе с оккупантами обворовывала дома местных жителей.

В Одесской области ликвидировали сеть российских интернет-агентов. Пять шпионов "разгоняли" через соцсети деструктивные сообщения.

Кроме того, СБУ в Луганской области разоблачила руководителя одного из крупнейших государственных агрохолдингов, который сотрудничал с оккупантами. Ему сообщили подозрение.

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ открыла уже более тысячи уголовных дел против коллаборантов и предателей.

Напомним, СБУ разоблачила помощника народного депутата, который в течение восьми лет сотрудничал с российскими спецслужбами.

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