Работал на ФСБ России. Экс-помощник украинского нардепа предстанет перед судом

Служба безопасности Украины разоблачила помощника народного депутата, который на протяжении восьми лет сотрудничал с ФСБ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Офиса генпрокурора и СБУ .

Так, по данным следствия, помощник нардепа был завербован ФСБ еще в 2014 году.

"Вступив в должность помощника народного депутата Украины в сентябре 2019 года, он получил доступ к информации, поступающей в ВРУ от центральных органов государственной власти, в том числе с грифом ограничения доступа. Он лично составлял аналитические материалы и передавал их представителями ФСБ РФ за денежное вознаграждение", - рассказали в ОГП.

Как сообщают в СБУ, чиновник был завербован сотрудником 9 управления 5 службы ФСБ Юрием Водолазким во время поездки в Москву. Впоследствии он передал агента на "связь" своему руководителю - Дмитрию Зубареву.

Своему российскому куратору предатель передавал разведданные о международном сотрудничестве, внутриполитическом курсе, укреплении границы с РФ и проведении АТО/ООС на востоке Украины.

За весь период работы на российские спецслужбы обвиняемый получил от ФСБ не менее 71 тысячи долларов.

"Для сбора разведданных изменник использовал широкий круг личных знакомств и статус помощника действующего нардепа", - говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене. Предателю суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.