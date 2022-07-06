СБУ запобігла витоку даних про оборону Києва та знешкодила мережу російських агентів

Правоохоронці запобігли витоку інформації про оборону Києва. Силовики ліквідували російського агента, який збирав дані у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Російський шпигун у Києві збирав розвіддані про оборону столиці та дислокацію військових підрозділів. Досудове розслідування за даною справою завершено.
Також у Київській області СБУ затримала зрадницю, яка передавала російським військам адреси учасників АТО та бійців тероборони в селищі Ворзель. Вона разом з окупантами обкрадала будинки місцевих жителів.
В Одеській області ліквідували мережу російських інтернет-агентів. П'ятеро шпигунів "розганяли" через соцмережі деструктивні дописи.
Крім того, СБУ у Луганській області викрила керівника одного з найбільших державних агрохолдингів, який співпрацював з окупантами. Йому повідомили підозру.
Всього з початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила вже понад тисячу кримінальних справ проти колаборантів та зрадників.
Нагадаємо, СБУ викрила помічника народного депутата, який протягом восьми років співпрацював з російськими спецслужбами.
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