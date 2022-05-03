СБУ предотвратила ракетный обстрел объектов Нацгвардии в Киевской области

В Киевской области контрразведка СБУ задержала российского агента, который передавал врагу данные о дислокации запасного пункта подразделений Национальной гвардии Украины.

Также задержали еще троих предателей. В частности, двое жителей Броварского района во время временной оккупации одного из поселков присоединились к оккупантам и убили двух граждан в поселке Большая Дымерка.

А другой коллаборационист помогал захватчикам обустраивать артиллерийские расчеты и устанавливать блокпосты.

Во Львовской области задержали агента российских спецслужб - представителя криминалитета.

К тому же в Николаевской области на сотрудничестве с врагом разоблачена заместитель председателя Баштанского райсовета. Сообщается, что коллаборантка публично поддерживала захватчиков и участвовала в многочисленных "постановочных" сюжетах российских пропагандистов.