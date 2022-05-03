СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії у Київській області

Служба безпеки України запобігла ракетного обстрілу об’єктів Нацгвардії та викрила зрадників, які приєдналися до окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

До того ж у Миколаївській області на співпраці з ворогом викрито заступницю голови Баштанської райради. Повідомляється, що колаборантка публічно підтримувала загарбників і брала участь у численних "постановочних" сюжетах російських пропагандистів.

А інший колаборант допомагав загарбникам облаштовувати артилерійські розрахунки та встановлювати блокпости.

Також затримали ще трьох зрадників. Зокрема, двоє мешканців Броварського району під час тимчасової окупації одного з селищ приєднались до окупантів і вбили двох громадян у селищі Велика Димерка.

У Київській області контррозвідка СБУ затримала російського агента, який передавав ворогу дані щодо дислокації запасного пункту підрозділів Національної гвардії України.

Раніше СБУ повідомляло, що окупанти так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ у Харківській області.

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