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СБУ запобігла ракетному обстрілу об’єктів Нацгвардії у Київській області

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України запобігла ракетного обстрілу об’єктів Нацгвардії та викрила зрадників, які приєдналися до окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У Київській області контррозвідка СБУ затримала російського агента, який передавав ворогу дані щодо дислокації запасного пункту підрозділів Національної гвардії України.

Також затримали ще трьох зрадників. Зокрема, двоє мешканців Броварського району під час тимчасової окупації одного з селищ приєднались до окупантів і вбили двох громадян у селищі Велика Димерка.

А інший колаборант допомагав загарбникам облаштовувати артилерійські розрахунки та встановлювати блокпости.

У Львівській області затримали агента російських спецслужб - представника криміналітету.

До того ж у Миколаївській області на співпраці з ворогом викрито заступницю голови Баштанської райради. Повідомляється, що колаборантка публічно підтримувала загарбників і брала участь у численних "постановочних" сюжетах російських пропагандистів.

Раніше СБУ повідомляло, що окупанти так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ у Харківській області.

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Служба безпеки УкраїниКиївська область