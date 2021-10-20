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СБУ предотвратила потенциальные химические теракты в Европе

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Закарпатская область, Среда 20 октября 2021 18:18
СБУ предотвратила потенциальные химические теракты в Европе Фото: СБУ блокировала контрабанду ртути в Европу (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители заблокировали попытку контрабанды ртути в Европу. Вывезти опасное вещество, которое можно использовать для терактов, планировали из Закарпатской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Злоумышленников разоблачили на попытке вывоза в Европу трех килограммов ртути. Опасное вещество вез гражданин одной из стран ЕС, которому за эту "услугу" предложили 5 тысяч евро. Курьера задержали на пункте пропуска "Малые Селменцы".

"За рубежом на курьера ожидал заказчик, которому он планировал продать опасный "товар" за 200 тысяч евро", - рассказали в СБУ.

Правоохранители начали расследование по факту контрабанды, а задержанному иностранцу объявили подозрение. Устанавливаются источники происхождения ртути, а также ищут продавца и заказчиков опасного "товара".

"Пары ртути и почти все ее растворимые соединения очень ядовиты и могут вызвать серьезные отравления или смертельные случаи. Опасное вещество может использоваться для совершения террористических/экстремистских актов",- подчеркнули в СБУ.

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Служба безопасности Украины Закарпатская область Контрабанда
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