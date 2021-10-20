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СБУ запобігла потенційним хімічним терактам в Європі

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Закарпатська область, Середа 20 жовтня 2021 18:18
СБУ запобігла потенційним хімічним терактам в Європі Фото: СБУ блокувала контрабанду ртуті в Європу (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці заблокували спробу контрабанди ртуті до Європи. Вивезти небезпечну речовину, яку можна використовувати для терактів, планували з Закарпатської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зловмисників викрили на спробі вивезення в Європу трьох кілограмів ртуті. Небезпечну речовину віз громадянин одної з країн ЄС, якому за цю "послугу" запропонували 5 тисяч євро. Кур'єра затримали на пункті пропуску "Малі Селменці".

"За кордоном на кур’єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний "товар" за 200 тисяч євро", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом контрабанди, а затриманому іноземцю оголосили підозру. Наразі встановлюються джерела походження ртуті, а також шукають продавця та замовників небезпечного "товару".

"Пари ртуті та майже всі її розчинні сполуки дуже отруйні та можуть спричинити серйозні отруєння або смертельні випадки. Небезпечна речовина може використовуватися для вчинення терористичних/екстремістських актів", - наголосили в СБУ.

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