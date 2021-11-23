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СБУ предотвратила незаконную приватизацию гидротехнических сооружений Киевской области и столицы

Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ предотвратили масштабную схему незаконной приватизации в Киеве и области. Злоумышленник планировал завладеть гидротехническими сооружениями и земельными участками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники незаконным способом пытались приватизировать "ничейные" ГТС и 12 земельных участков в столице и окрестностях" - пишет пресс-служба.

Общая стоимость государственной и коммунальной собственности имущества составила более 4,2 млрд гривен.

Согласно данным правоохранителей, гражданин Украины обратился с запросом о собственности ГТС и земельных участков. После формального ответа, что имущество не находится в собственности - мужчина взял его на "ответственное хранение", а впоследствии начал процедуру приватизации.

Согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, мужчине грозит лишение свободы сроком до шести лет.

"В настоящее время наложен арест на имущество и имущественные права 12 земельных участков и гидротехнических сооружений общей стоимостью более 4,2 млрд грн, которые расположены в Оболонском, Подольском, Деснянском районах Киева и Вышгородском и Обуховском районах Киевской области", - добавляет пресс-служба СБУ.

Фото: СБУ предотвратила незаконной приватизации гидротехнических сооружений Киевской области и столицы (ssu.gov.ua)

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