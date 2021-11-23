"Скориставшись прогалинами у законодавстві, зловмисники у незаконний спосіб намагалися приватизувати "нічийні" ГТС та 12 земельних ділянок у столиці та околицях" - пише пресслужба.

Загальна вартість державної й комунальної власності майна становила більше ніж 4,2 млрд гривень.

Згідно з даними правоохоронців, громадянин України звернувся з запитом щодо власності ГТС й земельних ділянок. Після формальної відповіді, що майно не перебуває у власності - чоловік взяв його на "відповідальне зберігання", а згодом розпочав процедуру приватизації.

Відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, чоловікові загрожує позбавлення волі строком до шести років.

"Наразі накладено арешт на майно і майнові права 12 земельних ділянок та гідротехнічних споруд загальною вартістю понад 4,2 млрд грн, які розташовані в Оболонському, Подільському, Деснянському районах Києва та Обухівському і Вишгородському районах Київської області", - додає пресслужба СБУ.

Фото: СБУ запобігла незаконній приватизації гідротехнічних споруд Київської області та столиці (ssu.gov.ua)