СБУ запобігла кібератаку на українські суди з боку РФ

Фото: кібератака (Pixabey)

Кібератака почалася через розсилку по електронній пошті заражених вірусом підроблених бухгалтерських документів

Співробітники СБУ запобігли спробу спецслужб Російської Федерації провести масштабну кібератаку на інформаційно-телекомунікаційні системи Судової влади України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що кібератака почалася через розсилку по електронній пошті заражених вірусом підроблених бухгалтерських документів.

"Після відкриття файлів на комп'ютери приховано завантажувалося шкідливе програмне забезпечення для несанкціонованого втручання в судові інформаційні системи і викрадення службової інформації", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що вірусна програма з'єднувалася з контрольно-командних серверів, які мають, зокрема, російські IP-адреси. За висновком фахівців, задум спецслужб РФ полягав у блокуванні сталого функціонування судової інформаційної системи України.

Зазначимо, раніше у ЦВК собщали, що під час виборів в Україні не виключені як кібератаки, так і гібридні атаки на Центральну виборчу комісію.

Додамо також, що глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Російська Федерація буде робити абсолютно все, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні перед виборами.