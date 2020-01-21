СБУ предотвратила доступ к гостайне крымчанке с российским паспортом

Военная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила возможную утечку секретной информации Министерства обороны российским спецслужбам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что жительница Крыма претендовала на одну из руководящих должностей в Министерстве обороны Украины, которая открывала доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с должностными лицами стран-членов НАТО.

"Оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила - она ​​не имела ни постоянного места заработка, ни источники доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и к временно аннексированного полуострова, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

После одной из поездок в РФ женщина решила трудоустроиться в Минобороны.

"Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокими стран-членов НАТО", - отметили в Службе.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила военнослужащего одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины, который занимался шпионской деятельностью в пользу Российской Федерации. Агент ФСБ собирал разведданные в военной сфере.

Также сообщалось, что СБУ установила, что представители "Министерства государственной безопасности ЛНР" пытались завербовать должностное лицо структурного подразделения Министерства юстиции Украины. Его заставили подписать тайное соглашение о сотрудничестве.