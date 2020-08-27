ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В СБУ предлагают не допускать к выборам тех, кто сотрудничает с Россией

Киев, Четверг 27 августа 2020 16:33
В СБУ предлагают не допускать к выборам тех, кто сотрудничает с Россией
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает не допускать к выборам граждан, которые сотрудничают с Российской Федерацией. Также предлагают исключать из избирательных списков тех, кто имеет гражданство других государств.

Об этом Баканов заявил на совещании в ситуационном центре при Совете национальной безопасности и обороны Украины, передает пресс-служба СНБО.

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, которые сотрудничают с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - говорится в сообщении.

Также, по словам Баканова, СБУ применит дополнительные меры для предотвращения любых попыток вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

Как писало РБК-Украина, глава СНБО Алексеей Данилов считает, что местные выборы в этом году могут стать самыми сложными за последнее время.

Ранее во фракции "Слуга народа" сообщили, что намеченные на 25 октября местные выборы могут не состояться только в случае, если в стране будет введен режим чрезвычайного положения.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на проведение местных выборов может повлиять ухудшение ситуации с коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Служба безопасности УкраиныМестные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь